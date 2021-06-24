Два игрока «Арарата» покидают клуб

Завершают свои выступления за «Арарат» футболисты Артур Даниелян и Урош Ненадович.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Оба игрока перешли в «Арарат» до начала прошлого сезона. Артур Даниелян в составе «Арарата» принял участие в 5 матчах Премьер-лиги. Урош Ненадович провел 18 матчей и забил 7 мячей.

Футбольный клуб «Арарат» благодарит футболистов за их труд и желает им успехов в их дальнейшей карьере.