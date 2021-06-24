В мае зарегистрировано беспрецедентное количество рабочих мест, увеличилась и средняя зарплата

В Армении зарегистрирован новый показатель количества рабочих мест. Об этом в начале заседания правительства заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

Председатель Комитета государственных доходов Эдуард Ованнесян сообщил, что количество заявленных высокооплачиваемых рабочих мест в мае 2021 года составило 635 000. «Это беспрецедентный показатель, превышающий самый высокий показатель, зафиксированный в сентябре 2020 года - 632 000 человек.

«Этот показатель выше показателей 2018 - 2020 годов. В частности, это на 34 000 больше, чем в мае 2020 года, на 37 000 больше, чем в мае 2019 года, и на 87 000 больше, чем в 2018 году. Размер дохода, выплаченного за все заявленные рабочие места, также увеличился и составил 134,7 млрд драмов, что превышает показатели 2020, 2019 и 2018 годов соответственно на 22 млрд, 25 млрд и 38 млрд драмов», - как сообщает «Арменпресс», сказал Ованнесян.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что в мае у нас было на 86 962 рабочих места, или на 15% больше, чем в мае 2018 года. «По сравнению с маем 2018 года фонд заработной платы увеличился на 38 млрд драмов, или на 39%. Средняя заработная плата увеличилась на 35 714 драмов или 20,2% », - сказал он.

Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что в строительном секторе наблюдается экономический рост, что, в свою очередь, привело к увеличению количества рабочих мест. «У нас также есть медленный, но стабильный рост и в туристическом секторе. В следующем по величине сегменте общественного питания также наблюдается рост рабочих мест», - сказал и. о. премьер-министра.