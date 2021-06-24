Парламент Нидерландов призывает правительство не присутствовать на матче ЧЕ, проходящем в Баку

Парламент Нидерландов подавляющим большинством голосов принял новую резолюцию, в которой он обращается к правительству с призывом не присутствовать на футбольном матче четвертьфинала турнира Евро-2020 сборной Нидерландов, который пройдет в Баку в случае победы Нидерландов в Будапеште. Как сообщает «Арменпресс», Федерация армянских организаций Нидерландов приняла активное участие в процессе принятия этой резолюции.

«Учитывая, что, были нарушены заявление о прекращении огня после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе и международное правило войны, и более 200 армянских военнопленных все еще в Азербайджане, в том числе и открытие в Баку «парка трофеев» с касками погибших армян. Принимая во внимание политическую и военную ситуацию в Азербайджане, правительству настоятельно рекомендуется не посылать в Баку правительственную делегацию, в случае если сборная Нидерландов примет участие в футбольном матче в Баку», - гласит резолюция.