В Арцахе подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 24 июня подтверждено 5 новых случаев COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 39 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 26 164. Всего подтверждено 2 887 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 712 тестов на COVID-19, из них 903 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 11 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.