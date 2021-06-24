Президент обсудил вопросы технологического сектора с и. о. министра экономики и директором фонда FAST

Президент Армен Саргсян принял исполняющего обязанности министра экономики Ваана Керобяна и исполнительного директора Фонда науки и технологий Армении (FAST) Армена Оруджяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента.

На встрече были затронуты потенциал и перспективы развития научно-технической и технологической сфер в нашей стране. Исполняющий обязанности министра и исполнительный директор фонда FAST представили президенту программы и мероприятия, реализуемые в сфере высоких технологий.

Обсуждались возможности и направления совместных проектов в рамках президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow). Было подчеркнуто значение сотрудничества между ведущими международными технологическими и научно-образовательными организациями и местными компаниями, сотрудничающими с АТОМ.