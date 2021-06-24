Родные военнопленных проводят у здания правительства сидячую акцию протеста

Родные армянских военнопленных с 23 июня у здания правительства проводят бессрочную сидячую забастовку. Они от исполнительного органа и лично от исполняющего обязанности премьер-министра требуют возвращения своих родных на родину.

Как сообщает «Арменпресс», Мэлс Амбардарян, брат находящегося в плену в Азербайджане Тиграна Амбардарян, заявил журналистам, что они хотят, чтобы их голос был услышан и в международных организациях.

«Наши ребята там одни, совершенно без помощи. Я призываю международные структуры прислать посредников, использовать промежуточные средства, чтобы сохранить закономерность, начать судебный процесс против Азербайджана. Эта страна нарушает ряд международных соглашений», - сказал Тигран Амбардарян.

Он подчеркнул, что вечером 23 июня состоялась встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном, но он не пожелал комментировать детали встречи.

Тигран лишь подчеркнул, что четкого ответа они не получили, поэтому сидячую забастовку продолжат и 24 июня.

Отец другого заключенного рассказал, что он разговаривал с сыном по связи Красного Креста, и тот сказал, что с ним все в порядке.

«Мы через Красный Крест получили также письмо и видеозапись. Я дважды говорил со своим сыном, он сказал, что у него все хорошо, но…», - сказал родитель, добавив, что Пашинян во время встречи сказал, что им следует подождать еще немного.

В Азербайджане против почти 20 военнопленных-армян возбуждены ложные судебные процессы по обвинению в убийствах, саботаже и в других преступлениях.