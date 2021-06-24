В Армении подтверждено 103 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 82 заболевших

По состоянию на 11:00 24 июня в Армении подтверждено 103 новых случаев заражения COVID-19, 82 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 452 тестов. Всего проведено 1 163 742 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 224 533 случая заражения COVID-19, 216 312 из которых вылечились, есть 4 505 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 620 пациентов.

Зафиксировано 1 096 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.