Известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», с 24 по 25 июня на Евро-2020 выходные дни. 26 июня в 20:00 состоится матч: Уэльс-Дания, в 23:00 - Италия-Австрия.

27 июня Нидерланды встретятся с Чехией в 20:00, а Бельгия с Португалией в 23:00.

28 июня в 20:00 Хорватия сыграет с Испанией, а Франция со Швейцарию в 23:00.

29 июня Англия сыграет с Германией в 20:00, Швеция с Украиной в 23:00.