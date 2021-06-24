Департамент автодорог объявляет тендер на улучшение межгосударственной дорожной инфраструктуры

ГНКО «Дорожный департамент» Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения объявил открытый местный тендер на работы по дорожной безопасности и улучшению инфраструктур на межгосударственных дорогах М-2, Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-Иран и М-4, Ереван-Севан-Иджеван с 2 частями. Как передает «Арменпресс», «Дорожный департамент» сообщает, что работы должны быть выполнены в течение 6 месяцев. На межгосударственной автодороге М-2 необходимо повысить безопасность 7 опасных участков, а на автодороге М-4 - 2 участков.

Крайний срок подачи заявок - 16:00, 20 июля. Заинтересованные организации должны подать заявки в ГНКО «Дорожный департамент» (адрес: пл. Республики‚ Дом правительства 3, 1 этаж).

Работы по повышению безопасности дорожного движения будут проводиться в рамках финансируемой Европейским инвестиционным банком Программы повышения безопасности дорожного движения в Армении.