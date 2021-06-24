МОС проясняет вопросы, связанные с отказом на проведение Seaside Startup Summit-а

В Министерстве окружающей среды Армении разъяснили вопросы, поднятые в связи с разрешением на проведение саммита «Seaside Startup Summit». Как сообщает «Арменпресс», в пояснении министерства говорится, что проведение саммита было дано с жесткими ограничениями, что не удовлетворило представителей фонда «Startup Armenia».

«В ответ на заявление, опубликованное «Seaside Startup Summit», в котором говорится, что саммит в этом году будет отменен из-за непредоставления площадей соответствующим ведомством, мы считаем необходимым внести ясность. Фонд «Стартап Армения» направил в Министерство окружающей среды три письма. В ответ на первое письмо министерство предложило для организации мероприятия «Sevan Startup Summit 2021» рассмотреть участки общественного пляжа парка, прилегающие к общине Цовагюх или общественный пляж Драхтик, от чего последний отказался. В следующем письме «Стартап Армения» сообщил, что они хотят организовать саммит в непосредственной близости от заповедника «Норашен», на территории заказника «Норашен».

Цель заказника Норашенского заповедника - обеспечить естественные условия для птиц, в частности для армянского перепела, как единственного эндемичного представителя, гнездящегося в Армении на островах, прилегающих к общине «Норашен», а также и для перелетных птиц заповедника «Норашен». На территории Национального парка «Севан» армянский перепел в основном откладывает яйца на островах у заповедника «Норашен», и обитает в заповеднике. В последние годы (2019-2020 гг.) из-за подъема уровня воды озера Севана, из-за эпидемии и военного положения, ограничивающего поток людей в заповедную зону, места гнездования птиц изменились. Они начали откладывать яйца в прибрежных районах заповедника. В результате снижения человеческого фактора в последние годы увеличилось количество хищных птиц.

Организаторы представили еще одно письмо с просьбой пересмотреть решение, приложив детали организационных, подготовительных и демонтажных работ мероприятия.

Приезд 10 000 приглашенных гостей, запланированные для мероприятия монтажные, демонтажные и подготовительные работы (64 дня), 600 палаток, 2 сцены, установка 40 биотуалетов, звуковые и световые инсталляции. В ответ в министерстве заявили, что проведение многотысячного мероприятия Startup Summit 2021 на Севане полностью лишит ГНКО возможности защиты заповедника и поставит под угрозу популяцию армянских перепелов.

Таким образом, такие человеческие скопления в зоне особого режима защиты вызовут негативную реакцию других организаций и общественности, создадут проблемы для применения установленных законом ограничений на территории ГНКО.

В министерстве отмечают, что после детального обсуждения вопроса, с учетом важности мероприятия, организаторам разрешили провести там мероприятие, но с рядом ограничений, регулируемых Законом о заповедниках (особо охраняемых территориях), Они отказались, мотивируя это тем, что мероприятие, которое предполагает около 10 000 участников, не может проводиться с такими ограничениями.

«Мы сожалеем, что организаторы приняли решение отменить саммит. Предложение о проведении мероприятия остается в силе в другом месте под управлением Национального парка «Севан», не имеющего статуса заповедника или запасника.