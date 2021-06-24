Пентагон: обновленная стратегия национальной обороны США появится в начале 2022 года

Новая редакция стратегии национальной обороны Соединенных Штатов будет обнародована ориентировочно в начале будущего года. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол.

"Наша текущая цель заключается в том, чтобы подготовить стратегию национальной обороны в предстоящие месяцы. Будем надеяться представить ее в начале следующего года", - заявил заместитель руководителя американского военного ведомства, выступая на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предыдущий такой документ, первый за 10 лет, был составлен предыдущей администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию. Нынешний глава американской администрации Джо Байден является членом Демократической партии.

Стратегия национальной обороны администрации Трампа была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, новая стратегия сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. Вашингтон будет и дальше вести военные кампании против террористов, однако соперничество между великими державами, а не терроризм находится теперь в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США, пояснил Мэттис.