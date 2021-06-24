Цены на цветные металлы - 23-06-21

ЛОНДОН, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2403.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9217.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2173.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17710.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 30070.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2853.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43651.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 2.28% и составила 45555.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.