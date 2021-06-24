Евро-2020: команды группы F: Франция, Германия и Португалия вышли в 1/8 финала

Завершились матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в последней группе F Португалия в Будапеште соревновалась с командой Франции - действующим чемпионом мира. Матч завершился вничью, со счетом - 2:2. В этой игре Роналду стал автором дубля, он обновил показатель лучшего бомбардира всех времен чемпионата Европы - 14 голов. В составе сборной Франции дублем отличился Бензема.

Другой матч группы F - Германия-Венгрия завершился с таким же счетом - 2:2.

В итоге Франция с 5 очками в группе F заняла первое место. Германия заняла второе место с преимуществом пропущенных мячей. Третья - Португалия, последняя - Венгрия.