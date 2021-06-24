Газета «Айастани Анрапетутюн»: Азербайджан судит гражданина РФ
«Азербайджанские СМИ пишут, что бакинский суд по тяжким преступлениям вчера начал судебный процесс над гражданином России Эдуардом Дубаковым. Последнему были предъявлены обвинения по статьям «терроризм, финансирование терроризма», «участие в преступном сообществе» и «незаконное пересечение государственной границы Азербайджана» в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана. Ранее бакинский суд приговорил арестованного в Арцахе армянина ливанского происхождения Вигена Евлекчечяна к 20 годам лишения свободы. Помимо них, Бакинский суд по тяжким преступлениям судит более десятка наших соотечественников.
Было очевидно, что Азербайджан для решения политических проблем некоторых военнопленных и заложников представит как террористов. 31 декабря прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Баку заявил, что многие армянские военнослужащие были «арестованы» и «не могут считаться военнопленными». Тем самым азербайджанская сторона законную борьбу народа Арцаха на самоопределение и право распоряжаться своей судьбой перед международным сообществом пытается лишить легитимности ... ».
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