Газета «Айастани Анрапетутюн»: После военной оккупации...

«Два тюркских государства послевоенному этапу присвоения оккупированных территорий Арцаха придают большой импульс. Турция, спровоцировавшая войну, развязанную против народа Арцаха, и имевшая решающую роль, считая, что военная фаза агрессии закончилась, немедленно приступила к невоенной экспансии. Более того, Эрдоган хочет всячески оправдать свои преступные действия и предлагает Минской группе ОБСЕ и крупным государствам принять участие в очередной турецкой экспансии».

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