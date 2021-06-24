«Айастани Анрапетутюн»: Остаток переплаты - 4.1 млрд драмов - переведен 29 306 налогоплательщикам

«Согласно данным, имеющимся в базе данных Комитета государственных доходов, по состоянию на 1 мая 2021 г. количество переплативших налогоплательщиков составляет 35 935, а размер переплаты составляет 4549.3 тыс. драмов. При этом около 89% переплативших налогоплательщиков имеют переплаты от 1 драма до 100 000 драмов, 35 налогоплательщиков имеют переплаты более 10 миллионов драмов, общая сумма которых составляет около 1800.0 тысяч драмов.

В мае 2021 г. внесены изменения в решение от 5 октября, которое касалось установления упрощенной процедуры возврата переплат налогоплательщикам, имевшим место до 1 января 2018 года, и отличающихся от них сумм. «Айастани Анрапетутюн» вчера, в связи с изменением, зарегистрированным в отдельных счетах государственного бюджета Республики Армения с 2018 года, задала Комитету государственных доходов вопрос. При возврате переплаты, имеющейся по состоянию на 1 января, сколько было возвращено на совместный счет организаций и индивидуальных предпринимателей... ».

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