Кандидат в депутаты от блока «Армения», директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян арестован. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, ему предъявлено обвинение по п. 2 ч. 4 ст. 154.2 (воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК Армении.

Следствие по делу продолжается.

В опубликованном накануне выборов в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.