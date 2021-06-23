Три человека погибли в результате ДТП с автобусом с журналистами в Иране

По меньшей мере три человека погибли и 21 пострадал в результате аварии с автобусом в Иране, перевозившим журналистов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших принесли официальные представители правительства и МИД Ирана Али Рабии и Саид Хатибзаде.

Ранее агентство ILNA сообщило, что в районе города Негеде в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан перевернулся автобус. В нем находилась группа журналистов из Тегерана, которые занимались вопросами окружающей среды и приехали в этот район для осмотра соленого озера Урмия. Авария произошла на обратном пути после посещения объекта.

Урмия - второе по величине бессточное озеро в мире и крупнейшее озеро Ближнего и Среднего Востока. Последние 20 лет оно катастрофически высыхает в основном из-за засухи и нерачительного использования водных ресурсов.