В Лондоне заявили, что британский эсминец не заходил в воды России

Эсминец британских ВВС не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

"Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией... Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что Россия проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender", - сказал представитель канцелярии журналистам.

"Как вы знаете, Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной", - добавил он.

Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что никаких предупредительных выстрелов в сторону эсминца не производилось, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.