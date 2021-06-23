ЦИК провел пересчет голосов на 65 избирательных участках

В результате незавершенного пересчета голосов на внеочередных выборах в НС Армении голоса партии «Гражданский договор» увеличились на 659, а блока «Армения» - на 744. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Итоги голосования на 65 избирательных участках были пересчитаны, в результате чего изменение количества голосов, отданных за кандидатов, не зарегистрировано на 27 избирательных участках, на 15 из которых изменение данных не зарегистрировано вообще.

Были отмечены незначительные изменения количества голосов и у других партий и блоков.