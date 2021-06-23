Новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир: Меркель

Новые штаммы коронавируса будут появляться, пока весь мир не вакцинируется. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая в Бундестаге на вопросы парламентариев.

"Разные вариации могут появляться, пока весь мир не будет привит", - сказала она. "Мы должны это учесть", - подчеркнула Меркель.

Ранее она выразила обеспокоенность распространением впервые обнаруженного в Индии штамма коронавируса. Мутация "Дельта", по ее словам, в настоящее время ведет к экспоненциальному росту числа новых случаев заражения в ряде стран.