Никол Пашинян встретился с председателем Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с лидерами ряда политических сил встретился с председателем Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Хзмалян, рад видеть Вас. Прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что приняли приглашение. Мы пережили достаточно сложный период, плюс предвыборный период подчеркнул столкновение взглядов и разногласий. Однако я думаю, что после выборов настало время подумать об укреплении нашего общественного и национального потенциала, и сейчас мы занимаемся этой повесткой.

Основная задача, которую мы формулируем, заключается в следующем: в парламентских выборах принимали участие силы, часть из них прошла в парламент, другая часть - нет, но, тем не менее, каждая политическая сила имеет свою часть электората, которая представляет точку зрения определенного слоя общества. И сейчас мы думаем, какие меры мы можем предпринять, чтобы внепарламентские силы и правительство больше прислушивались друг к другу. Хотел бы услышать Ваше мнение о дальнейшем развитии политической жизни в Армении.

Тигран Хзмалян: Прежде всего, поздравляю с переизбранием. Спасибо, что нашли время принять нас. Я не говорю меня, потому что Вы сами отметили, что это общественная масса, и я не думаю, что она была полностью представлена на этих выборах. Тем не менее, спасибо. Я считаю, что из множества стоящих перед Вами проблем наиболее важными являются три, и если позволите, я поговорю о них. Это вопросы суверенитета страны, безопасности страны, нации, и, конечно, экономики. Та масса, та идеология, которую представляет Европейская партия Армении, убеждена, что ответом на эти три вопроса является евроинтеграция.

И мы призываем Вас именно потому, что Вы фактически во второй раз были избраны в качестве символа, символа отвержения: в первый раз Вы символизировали “отвержение Сержа”, это означало отказ от системы, которая поставила страну на грань пропасти, а сейчас Вы, по нашим впечатлениям, были избраны по логике “отвержения Роба, отвержения Кочаряна”. В обоих случаях, возможно, не до конца формулируя это, однако мы убеждены, что общество сознательно или подсознательно отвергало систему, породившую этих монстров.

Узнав из прессы, что Вы согласились или, по крайней мере, обсуждаете сотрудничество с внепарламентскими силами посредством какой-то структуры, мы подумали, что это очень правильный шаг с точки зрения демократии, особенно в нашей хаотичной ситуации. От имени Европейской партии Армении мы предлагаем свои услуги народу, чтобы в этом или ином формате представить процесс евроинтеграции, чтобы помочь стране, народу быстро пройти этот сложный этап. И риски, опасности, которые нас ожидают - а они неизбежны - мы готовы помочь Вам в этом вопросе всеми своими средствами - и очевидными, и пока не такими явными, всем своим человеческим, интеллектуальным, организационным потенциалом. Это то, что я хотел Вам сказать.

Собеседники обсудили вопросы консолидации потенциала и возможностей, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.