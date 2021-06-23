Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix

Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Variety.

Теперь организация Спилберга будет ежегодно выпускать не менее двух новых полнометражных фильмов для платформы в течение неопределенного количества лет. Не исключено, что создатель "Челюстей" и драмы "Список Шиндлера" может даже руководить некоторыми проектами, а Netflix предоставит финансирование для них.

"Стивен — творческий провидец и лидер. И, как и многие другие люди во всем мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им, — прокомментировал будущее сотрудничество соучредитель Netflix и бизнесмен Тед Сарандос. — Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена".

В Variety отмечают, что эта сделка — удивительна еще и тем, что свидетельствует о серьезных изменениях, происходящих в Голливуде. Отчасти это связано с тем, что великий режиссер ранее скептически относился к платформам вроде Netflix.

Например, в 2019 году он якобы призвал членов Американской академии кинематографических искусств и наук запретить потоковым сервисам претендовать на премию "Оскар". Однако источники, близкие к режиссеру, пытались оспорить эти слова, заявив, что Стивен Спилберг этого не хотел.

Позже и сам режиссер разъяснил свою позицию в заявлении газете The New York Times. В нем он отрицал, что когда-либо пытался помешать Netflix получить "Оскар".

Amblin Partners и Netflix ранее уже сотрудничали. Компании Спилберга продюсировала драму "Суд над чикагской семеркой". Изначально лента создавалась на студии Paramount, а затем во время пандемии коронавируса была продана платформе. В результате картина получила шесть номинаций на 93-й церемонии награждения премией "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".

Сейчас Amblin Partners и Netflix работают над байопиком "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне (Брэдли Купер).