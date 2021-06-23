В Греции отменяют ношение масок на улице и комендантский час

В Греции с 24 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, с 28 июня - комендантский час. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас на брифинге в среду.

"Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня", - сказал Хардалиас.

На принятие решения повлияла и 40-градусная жара.

"Ни в коем случае мы не хотим дать послание, что мы выбрасываем маску. Высокие температуры последних дней явно затрудняют использование маски. Наша комиссия изучила эпидемиологические данные, уровни охвата населения вакцинацией, а также приняла во внимание циркуляцию мутировавших штаммов вируса", - сказала член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.

С понедельника, 28 июня, с 5 утра отменяется ограничение на передвижение – комендантский час, сказал Хардалиас.

С 12 июня запрет на передвижение действовал с 01.30 ночи до 5 часов утра. Ограничения планировалось снять с 1 июля, "если позволят эпидемиологические данные".

По словам замминистра, с 28 июня снимается или ослабляется ряд других ограничений.

Полностью вакцинированные сотрудники могут не делать тест самодиагностики через 15 дней после завершения вакцинации. С 28 июня за столами в ресторанах можно будет собираться по 10 человек, сейчас действует ограничение в шесть человек.

На открытом воздухе можно устраивать приемы с максимальным количеством людей до 300 человек. На организованных пляжах разрешено максимальное количество 120 человек на одну тысячу квадратных метров пляжной зоны с контролируемым входом.