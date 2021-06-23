Вагаршак Арутюнян и Айк Чобанян обсудил ряд вопросов, связанных с военной промышленностью

Исполняющий обязанности министра обороны Вагаршак Арутюнян 23 июня принял в административном комплексе министерства обороны исполняющего обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Айка Чобаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с военной промышленностью, уточнили и обозначили рабочие шаги, направленные на эффективное и целенаправленное улучшение отрасли совместными усилиями.

Они снова подчеркнули важность разработки долгосрочных амбициозных и перспективных программ для изучения возможностей развития инновационных технологий в сфере военной промышленности.