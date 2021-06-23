Блинкен назвал Германию лучшим другом США
19:24, 23 Июнь, 2021
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом Штатов в мире.
"У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", - сказал Блинкен на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Блинкен заявил, что среди прочего планирует обсудить с главой Германии Россию и Китай.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден с нетерпением ожидает Меркель в Вашингтоне с визитом в следующем месяце.
Ранее Белый дом, а затем и кабмин ФРГ заявили, что Байден примет Меркель в Вашингтоне 15 июля, стороны обсудят COVID, климат, экономику и международную безопасность.
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