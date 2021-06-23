Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены в республике на единый день голосования 19 сентября.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи по видеосвязи с Путиным в среду Кадыров отметил, что Чечня полностью готова к проведению выборов. "Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - обратился глава региона к президенту РФ.

"Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - подчеркнул Путин. Он пожелал главе Чечни успехов.

Кадыров, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку.