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Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок

Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены в республике на единый день голосования 19 сентября.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи по видеосвязи с Путиным в среду Кадыров отметил, что Чечня полностью готова к проведению выборов. "Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - обратился глава региона к президенту РФ.

"Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - подчеркнул Путин. Он пожелал главе Чечни успехов.

Кадыров, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку.


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