Польша решила вновь ввести карантин для приезжающих из стран вне зоны Шенгена

Власти Польши приняли решение вернуть правило изоляции для людей, прибывающих из стран, расположенных вне Шенгенской зоны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел республики Вальдемар Краска.

"Мы решили превентивно вернуть карантин для тех, кто приезжает из-за границы, из стран, не находящихся в зоне Шенген", - сказал он. "Карантин начинает действовать сегодня в полночь", - добавил Краска.

По его словам, срок изоляции - 10 дней. Карантин может быть отменен спустя семь дней в случае получения негативного теста на коронавирус. До сих пор тест можно было пройти в первый день после приезда в республику.

Как пояснил Краска, причина этого решения - быстрое распространение в мире новых штаммов коронавируса, в частности, варианта "Дельта". Правило об обязательном карантине не будет касаться привитых.

Во вторник власти Польши информировали о введении обязательного семидневного карантина только для приезжающих из Великобритании. Ранее эти меры действовали только для приезжающих из Индии, Бразилии и Южной Африки. Уже в среду охват государств решено было расширить.

Польша прошла три волны эпидемии коронавируса. Антирекорд по числу инфицированных был зафиксирован 1 апреля, когда стало известно о 35 251 заразившемся за сутки. В мае ситуация стабилизировалась. Сейчас суточный прирост зараженных не превышает 200 человек. С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 879 192 человека, умерли 74 893, выздоровели 2 650 839. Более 61 тыс. находится на карантине. За все время эпидемии сделано более 17 млн тестов на коронавирус.