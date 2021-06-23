Во Франции арестованы шесть человек, незаконно получивших €12 млн от властей

Шесть человек арестованы во Франции за мошенничество с пособиями по безработице в связи с пандемией, в результате которого государственная казна недосчиталась €12 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).

Операция против организованной преступной группировки была проведена 16 июня правоохранительными органами Франции в сотрудничестве с израильскими коллегами и при поддержке Европола. "В общей сложности было арестовано шесть человек в различных регионах Франции", - отметили в организации.

Злоумышленникам удалось получить пособия по безработице на сумму в €12 млн от французских властей, используя 3,6 тыс. подставных компаний. Деньги выплачивались на французские банковские счета, после чего переводились на счета в другие страны, а оттуда конвертировались в криптовалюту.

"Основной подозреваемый - 30-летний гражданин Франции и Израиля - был арестован вместе со своей супругой недалеко от границы со Швейцарией в ходе попытки попасть в Женеву, откуда у них был забронирован рейс в Тель-Авив", - информирования в Европоле. Остальные члены группировки, являвшиеся его родственниками, были также арестованы во Франции. При обыске у них было изъято почти €2 млн наличными, а также дорогие часы и украшения.