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Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю дня рождения направил президент Туркменистана

Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю дня рождения направил президент Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Республики Армения Армена Саркисяна по случаю дня рождения, пожелав ему всего наилучшего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании президента Туркменистана говорится: «Желаю Вам больших успехов на высоком государственном посту во имя благополучия и процветания дружественного народа Республики Армения».
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