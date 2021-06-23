Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю дня рождения направил президент Туркменистана
18:12, 23 Июнь, 2021
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Республики Армения Армена Саркисяна по случаю дня рождения, пожелав ему всего наилучшего.Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании президента Туркменистана говорится: «Желаю Вам больших успехов на высоком государственном посту во имя благополучия и процветания дружественного народа Республики Армения».
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