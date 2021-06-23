Президента Армении Армена Саркисяна с днём рождения поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваш многолетний самоотверженный труд в различных сферах – от науки и экономики до дипломатии и политики – всегда был примером искреннего служения своей стране и её народу.

В это непростое время особую ценность приобретают взаимное доверие и бескорыстная дружба, которые исторически связывают Беларусь и Армению. Уверен, что на этом прочном фундаменте мы сможем полнее реализовать потенциал белорусско-армянских отношений, расширить совместную деятельность в рамках интеграционных проектов.

Со своей стороны готов всемерно содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами на благо наших граждан».