Тигран Авинян принял участие в церемонии открытия Единого офиса общественных услуг

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 23 июня присутствовал в Гюмри на церемонии открытия Единого офиса общественных услуг. Проект был запущен при поддержке министерства юстиции, ЗАО “Айпост” и Агентства США по международному развитию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, перерезав красную ленточку и объявив об официальном открытии офиса, исполняющий обязанности вице-премьера выступил с приветственной речью. Сначала он поздравил с проведением в Армении свободных, справедливых, прозрачных и демократических выборов: “Я думаю, что это очень важная веха для нашей страны, нашего народа. После этой вехи мы действительно высоко оценим победу демократии и откроем дверь к долгосрочному развитию, к приемлемому этапу глубоких реформ”.

Тигран Авинян добавил, что еще в 2018 году правительство Армении в качестве приоритета приняла повестку реформы государственного управления: “Реформы общественного управления состоят из четырех основных столпов, одним из которых является предоставление общественных услуг, и уровень отношений между государством и гражданином зависит от качества общественных услуг. Можно сказать, что это первые шаги в области реформы общественного управления, после чего у нас появятся платформы предоставления цифровых услуг, получение услуг через мобильные приложения, и к концу этого года мы ожидаем появления таких приложений”.

Вместе с тем и.о. вице-премьера отметил, что единые офисы не только создают возможность централизовать госуслуги под одной крышей и освободить гражданина от посещения разных государственных органов и потери времени, но и меняют качество обслуживания: “Хочу поздравить всех с проведением этой масштабной работы, хочу поздравить жителей Гюмри, общество, другие наши министерства, ведомства, “Айпост” с проделанной работой. Я хочу поблагодарить наших международных партнеров, благодаря которым эта работа была осуществлена”.

Тигран Авинян прошелся по офису, ознакомился с предоставляемыми услугами. Каждое из 29 окон предназначено для определенной группы услуг. Единый офис позволит жителям Ширакской области получить в одном месте около 110 услуг, в том числе услуги Службы принудительного исполнения министерства юстиции, ЗАГСа, госрегистра юридических лиц, Национального архива, Службы социальной защиты министерства труда и социальных вопросов, Паспортно-визового управления полиции, Комитета государственных доходов и Комитета кадастра. Пока что действуют два аналогиченых офиса - в Ереане и Иджеване.

В церемонии открытия офиса приняли участие и.о. министра юстиции Рустам Бадасян, и.о. министра высокотехнологической промышленности Айк Чобанян, губернатор Ширака Ованес Арутюнян, мэр Гюмри Самвел Баласанян, генеральный директор ЗАО “Айпост” Айк Карапетян и представители USAID.