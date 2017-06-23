Предстоящие на 24 июня мероприятия
17:41, Июнь 23, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 23.06-21:59 Шойгу предложил коллегам из ОДКБ в ближайшее время обсудить обстановку в Афганистане
- 23.06-21:48 Три человека погибли в результате ДТП с автобусом с журналистами в Иране
- 23.06-21:41 Армен Чарчян арестован
- 23.06-21:30 В Лондоне заявили, что британский эсминец не заходил в воды России
- 23.06-21:16 ЦИК провел пересчет голосов на 65 избирательных участках
- 23.06-20:52 Новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир: Меркель
- 23.06-20:39 Никол Пашинян встретился с председателем Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном
- 23.06-20:35 Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
- 23.06-20:13 В Греции отменяют ношение масок на улице и комендантский час
- 23.06-19:57 Вагаршак Арутюнян и Айк Чобанян обсудил ряд вопросов, связанных с военной промышленностью
- 23.06-19:34 Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве
- 23.06-19:30 В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
- 23.06-19:24 Блинкен назвал Германию лучшим другом США
- 23.06-19:20 Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
- 23.06-19:14 Польша решила вновь ввести карантин для приезжающих из стран вне зоны Шенгена
- 23.06-19:08 Во Франции арестованы шесть человек, незаконно получивших €12 млн от властей
- 23.06-18:59 Меркель предложила провести встречу между лидерами ЕС и Путиным
- 23.06-18:53 Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Армена Саркисяна по случаю дня рождения
- 23.06-18:52 Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- 23.06-18:44 Лавров обсудит с верховным комиссаром ООН по делам беженцев возвращение беженцев в Нагорный Карабах
- 23.06-18:12 Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю дня рождения направил президент Туркменистана
- 23.06-17:54 Президента Армении Армена Саркисяна с днём рождения поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко
- 23.06-17:50 Тигран Авинян принял участие в церемонии открытия Единого офиса общественных услуг
- 23.06-17:41 Предстоящие на 24 июня мероприятия
- 23.06-17:35 Жители приморского поселка Аджарии начали бессрочный протест
23:19, 20.06.2021
Просмотрели 1777 раз ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов
02:24, 21.06.2021
Просмотрели 1418 раз Настало время восстановить общественное и национальное единство: Никол Пашинян
21:24, 18.06.2021
Просмотрели 1303 раз Кандидат в депутаты от блока «Армения» Армен Чарчян арестован
19:10, 17.06.2021
Просмотрели 1107 раз Предложения Эрдогана, озвученные в парламенте Азербайджана, лицемерны и имеют дезориентирующий характер: МИД Армении
03:02, 21.06.2021
Просмотрели 1051 раз Подсчитаны голоса почти половины избирательных участков