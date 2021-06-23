Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-06-21

ЕРЕВАН, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 июня, курс доллара США сократился на 1.06 драмa и составил 512.01 драм. Курс евро вырос на 1.61 драмa и составил 611.34 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.05 драм. Курс британского фунта вырос на 3.19 драмa и составил 714.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 60.49 драмa и составила 29219.99 драм. Цена серебра сократилась на 0.63 драмa и составила 427.51 драм. Цена платины выросла на 244.40 драмa и составила 17399.81 драм.