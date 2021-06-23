Азиатские индексы выросли - 23-06-21

ТОКИО, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 28874.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1949.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.25% и составил 3566.22 пункта, а HANG SENG вырос на 1.79% и составил 28817.07 пункта.