Азиатские индексы выросли - 23-06-21
ТОКИО, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 28874.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1949.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.25% и составил 3566.22 пункта, а HANG SENG вырос на 1.79% и составил 28817.07 пункта.
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