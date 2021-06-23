Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Армена Саркисяна с днём рождения

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, он высоко оценил заметный вклад президента Армена Саркисяна в укрепление международных позиций Армении и дальнейшее развитие казахстанско-армянских отношений.

«Убеждён, продолжение нашего конструктивного диалога на высшем уровне будет и далее способствовать расширению казахстанско-армянского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений. Это в полной мере отвечает интересам Республики Казахстан и Республики Армения», - сказано в частности в поздравительном послании Касым-Жомарта Токаева.