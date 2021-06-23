Парламентарии Италии требуют от Азербайджана освобождения пленных без предусловий

Члены парламента Италии от партии “Лега” Массимилиано Капитанио и Джулио Чентемеро выступили с заявлением, в котором подчеркивают, что удерживаемые в Азербайджане армянские военнопленные должны быть освобождены без предварительных условий. Арменпресс представляет заявление итальянских депутатов:

«Азербайджан продолжает удерживать в заложниках многих армянских военнопленных для использования их в политических переговорах при поддержке Турции. Нам стало известно, что несколько дней назад в интернете появилось видео разговора президентов Турции и Азербайджана, которое подтверждает факт незаконного удерживания в Азербайджане армянских пленных и их использования для обмена на карты минных полей или получения других уступок.

Этот вопрос требует ясности, безотлагательности и твердой позиции со стороны всех международных партнеров, чтобы они перестали спекулировать жизнями людей. Мы ожидаем, что наше правительство как можно скорее поднимет голос и выразит свою позицию против тех, кто продолжает нарушать все положения международного гуманитарного права.

Следовательно, мы требуем, чтобы все военнопленные, удерживаемые гражданские лица были немедленно освобождены и репатриированы без предварительных условий».