Мы должны стабилизировать ситуацию и сконцентрироваться на проблемах: интервью А. Саргсяна El Pais

Авторитетное испанское издание «El Pais» опубликовало интервью с президентом Республики Армения Арменом Саргсяном.

Арменпресс перевод интервью президента предоставили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, который некоторыми сокращениями приводим ниже.

Президент Армении считает, что после поражения в войне в Нагорном Карабахе страна должна работать и в направлении укрепления внешних связей.

Армен Саргсян, по образованию физик-теоретик и математик является президентом Армении с 2018 года. Его роль в небольшой парламентской республике Южного Кавказа в значительной степени репрезентативна, но он говорит, что необходимы конституционные изменения, которые изменят систему на более президентскую.

На днях, спустя день после парламентских выборов, во время довольно длительного интервью в президентской резиденции, он утверждал, что это изменение решит многие нынешние проблемы страны.

Саргсян, который преподавал в Кембриджском университете (Великобритания), был премьер-министром страны в 1996-1997 годах, он выступает и за устранение барьеров, которые сегодня препятствуют армянам, живущим в диаспоре, вовлечься в политическую жизнь страны.

El Pais - После парламентских выборов один из кандидатов заявил, что не принимает их результаты. Как вы думаете, будет серьезное напряжение?

- Меня очень волновал этот вопрос на протяжении всей кампании. Язык политиков был грубым, нетерпимым, импульсивным, недопустимым. Я волновался, потому что думал, что мы можем столкнуться с возможной конфронтацией, но, к счастью, мы этого избежали.

El Pais - Есть люди, которые опасаются возобновления нагорно-карабахского конфликта. Считаете ли Вы это возможным или достигнутые договоренности сохранятся?

- Это не мирное соглашение, это заявление о прекращении огня, в котором есть третья сторона, Россия, которая является гарантом этого прекращения огня. Здесь очень важна роль России. Российские миротворцы будут там (в Нагорном Карабахе) минимум пять лет.

El Pais - А как Вы думаете, Россия хорошо действует?

- Если России не будет, ситуация будет совсем другой. Есть ли кто-нибудь, кто может мне гарантировать, что Азербайджан вместе с Турцией не осмелятся войти на эту территорию? Понятно, что это прекращение огня было согласовано между тремя сторонами, возможно, и четвертая сторона замешана за кулисами - Турция, которая, как и ваша страна (Испания), является членом НАТО и применила оружие НАТО против Армении.

El Pais - Считаете ли Вы, что отношения с ЕС нужно укреплять?

- Во время этой второй войны в Нагорном Карабахе голос Евросоюза не был слышим. Но, мы должны научиться быть более активными в союзе, в котором мы уже находимся. Это Евразийский экономический союз. Затем мы должны выстраивать наши отношения с ЕС, потому что мы участвуем в особых отношениях, особых соглашениях, это довольно глубокие связи.

Но соглашения есть соглашения. Если их не воплотить в жизнь, они не будут иметь никакой ценности. Нам необходимо стабилизировать ситуацию в Армении, сосредоточиться на решении многих внутренних проблем. Мы страна, потерявшая во время войны тысячи молодых людей. Напряженность на армяно-азербайджанской границе. Есть много эмоциональных проблем, потому что, хотя Армения вернула всех пленных, а Азербайджан отказывается это сделать. Баку использует их для торга. Это неверно. Нельзя использовать человеческую жизнь в торгах.

El Pais - А как насчет отношений с Россией?

- Я считаю, что у нас должны быть очень глубокие отношения и с другими странами. У нас давние, очень близкие исторические отношения с Россией. Если вы - нация, у которой есть история геноцида со своим соседом, Турцией, вы должны быть очень осторожны. Тебе нужен друг. Россия была этим другом в течение многих лет, и другие страны это понимают. У нас были глубокие и крепкие отношения с Россией, они будут и дальше, но в этом нет противоречия, потому что у Армении также хорошие, глубокие отношения с ЕС.

El Pais - Вы упомянули, что и Армения нужна России как друг. Вы все еще такой же хороший друг, как раньше?

- Кто может это оценить? Президенты обсуждают с президентами? Люди с людьми? ... О дружбе, даже семейных отношениях нужно заботиться. Любые отношения требуют времени, усилий и упорного труда, чтобы они оставались живыми, продуктивными и полезными.

El Pais - Думаешь, ты достаточно заботился?

- Мы можем сделать больше в наших отношениях не только с Россией. Мы можем сделать больше и с Европой. В Армении, которая является маленькой страной, но мировым государством с миллионами соотечественников в диаспоре, мы должны работать более активно. Это именно то, что я бы посоветовал следующему правительству - быть более активным, прислушиваться к друзьям, чтобы работать с ними более эффективно. Очевидно, что международная поддержка Армении во время войны в Нагорном Карабахе была меньше по сравнению с первой войной в Карабахе в начале 1990-х годов, в которой победила Армянская Армия.

El Pais - Вы говорите о множестве проблем и необходимости реформ. Как это сделать?

- Изменение Конституции. Многие наши проблемы связаны с неправильной конституцией. С внесением поправок в конституцию в 2015 году страна стала не парламентской, а премьер-министерской. И вы должны взять на себя ответственность за принятие правильного решения. Согласно действующей конституции, премьер-министр имеет все права, но в основном он никому не подотчетен, он подотчетен только Парламенту, то есть самому себе, потому что у него парламентское большинство. Когда нет культуры парламентских институтов, а у нас ее нет, он не может работать эффективно.

El Pais - Что нужно изменить?

- Армения была частью Российской империи, затем Советского Союза. Потом мы стали президентской республикой. Есть культура Института президента. Кроме того, мы христиане, нам всегда хочется иметь Спасителя. Это отражается и на нашем отношении к политикам. Мы говорим: «Приходите, спасите нас, дайте самые лучшие обещания, мы вам поверим, даже понимая, что вы их не выполните». С культурной точки зрения в стране лучше понимается вертикаль, президентская власть, чем парламентская. Европейские институты призывают нас развивать парламентскую демократию, но на самом деле большинство людей этого не понимают. Это будет моей миссией на ближайшие годы.

Но даже в случае президентской системы мы должны уравновесить ее с сильным Парламентом, чего мы сейчас не делаем. Наш Парламент не представительный. У нас должен быть Парламент, члены которого будут представлять конкретных людей, конкретные места, конкретные города. А после этого должен решиться другой ключевой вопрос - как работать с нашей диаспорой.

El Pais - В каком смысле?

- Мы называем армянской диаспорой тех армян, которые живут за границей. Это наша национальная ценность, мы ею не пользуемся. Мы построили преграды, чтобы наши соотечественники из диаспоры не могли попасть в нашу страну с политической точки зрения. Чтобы стать депутатом, нужно последние четыре года прожить в Армении, иметь только армянский паспорт, что абсурдно. То же самое и с президентом, вы должны жить в Армении последние шесть лет, у вас должен быть только один паспорт, армянский. Но когда твоя сила - человеческая ценность, тебе нужен кто-то с большим жизненным опытом, который путешествовал, жил и работал по всему миру. Большое количество армян во всем мире вовлечены в политику и в бизнес. Ни один из них сегодня не может внести политический вклад в Армению. Одной благотворительностью стране не помочь. Мировой опыт, знания - настоящее богатство. Представьте себе 15 миллионов вместо нынешних 3,5 миллиона армян.

El Pais - Одно из самых серьезных обвинений, выдвинутых в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, заключается в том, что переговоры по соглашению по Нагорному Карабаху могли быть совсем другими. Это так?

- Я не люблю делать предположений. Я и премьер-министр - это два разных человека, разные поколения, разный опыт. Мы даже нашаего врага, Азербайджан, знаем по-другому. Поэтому, по всей видимости, результаты могли быть и другими. Я не могу точно сказать, что именно, потому что здесь играют роль не только переговорщики, но и внешние факторы, как они влияют на вас и на вашего оппонента. Однако я считаю, что в этом случае нужно забыть об этом и сосредоточиться на будущем. В нашей истории были эпизоды, которые мы никогда не забудем, например, Геноцид. Очень возможно, что другая сторона поняла, что если они не терпят чужих ценностей, культуры, истории, то не смогут строить отношения. Отношения с нашими соседями не будут основываться на границах или на количестве солдат. 26 лет назад наши страны воевали, армяне победили. Вы знаете, что будет завтра? Теперь Азербайджан может сделать простой шаг: вернуть армянских военнопленных. Это будет небольшой, но важный шаг на пути к строительству отношений. Турция хочет нормализовать отношения с Арменией, это нормально. 106 лет назад Эрдоган не был организатором геноцида. Но чтобы извиниться, нужно быть сильным. Извинения - это сила, а не слабость.