Фракция турецкой партии «Denk», состоящая из трех человек, известная тем, что служит интересам Азербайджана и Турции в Нидерландах, изменила свою позицию, присоединившись к принятой на прошлой неделе парламентской резолюции, призывающей министра иностранных дел оказать давление на Азербайджан на европейском уровне, чтобы потребовать немедленного возвращения армянских военнопленных.

Партия «Denk» имеет репутацию силы, продвигающей интересы турецкого лидера, который обычно избирается за счет голосов сотен тысяч турецкой общины.