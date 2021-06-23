Россия подпишет ряд соглашений со странами Африки, заявил Шойгу

Россия на Московской конференции по международной безопасности подпишет ряд новых соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"До настоящего времени на вооружении многих африканских армий стоят образцы советской разработки. Они отличаются высокой эффективностью, надёжностью и простотой в использовании. Эти качества в полной мере присущи и технике российского производства, которая также широко представлена на континенте", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня у нас есть соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве практически со всеми странами региона. "На полях" форума планируется подписать ряд аналогичных соглашений, что откроет возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и подготовки кадров, а также внедрения передовых методов проведения учений и тренировок", - добавил Шойгу.

Россия не намерена кому-то противодействовать в сотрудничестве с государствами Африки и Латинской Америки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не намерены кому-то противостоять и противодействовать в сотрудничестве с государствами региона (Африка - ред.). Со своей стороны будем продолжать наращивать взаимовыгодные контракты и контакты без навязывания своих политических и экономических условий, как зачастую действуют страны Запада", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

"Такой же линии министерство обороны придерживается и при выстраивании отношений с партнёрами в Латинской Америке", - добавил Шойгу.