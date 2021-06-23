Армянские миротворцы приняли участие в учениях

Военнослужащие миротворческой бригады, дислоцированной на военной базе США в Хоэнфельсе (Германия) приняли участие в подготовительном этапе многонациональных учений «Силы Косово» на тему «Управление толпой».

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Подразделение миротворческой бригады действовало натренированно, согласованными действиями выполняло задания и получило высокую оценку инструкторов, следящих за подготовительными курсами.