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Армянские миротворцы приняли участие в учениях

Армянские миротворцы приняли участие в учениях

Военнослужащие миротворческой бригады, дислоцированной на военной базе США в Хоэнфельсе (Германия) приняли участие в подготовительном этапе многонациональных учений «Силы Косово» на тему «Управление толпой».

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Подразделение миротворческой бригады действовало натренированно, согласованными действиями выполняло задания и получило высокую оценку инструкторов, следящих за подготовительными курсами.


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