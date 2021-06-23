Никол Пашинян встретился с Давидом Санасаряном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с лидерами ряда политических сил встретился с лидером партии «Суверенная Армения» Давидом Санасаряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Никол Пашинян: - Уважаемый господин Санасарян, рад Вас видеть. Я инициировал нашу сегодняшнюю встречу, чтобы выслушать Ваше мнение о дальнейшем ходе политической жизни в Армении. Вы - недавно сформированная политическая сила, я хотел бы услышать Ваше мнение о том, какие шаги следует предпринять, чтобы правительство и внепарламентская оппозиция были бы доступнее друг для друга. Конечно, понятие внепарламентской оппозиции достаточно широкое, есть силы, идеи и подходы которые противоположны друг другу. Это тоже проблема, но я думаю, что, принимая во внимание место, где находится Республика Армения, мы должны хотя бы попытаться найти решения, чтобы получить некоторую синергию, некоторую энергию, даже путем объединения противоположных взглядов. Поэтому был бы признателен, если бы Вы могли высказать свое мнение по этим вопросам. Благодарю.

Давид Санасарян: - Благодарю, господин Пашинян, как Вы упомянули, «Суверенная Армения» - это недавно созданная партия, прошел всего месяц с момента ее государственной регистрации. В партию вошли люди, прошедшие «апрельскую» и «44-дневную» войны, люди, прошедшие всю борьбу. И мы считаем себя носителями идей революции 2018 года и сделаем все, чтобы то, что мы с Вами обещали с платформы революции, сбылось. Мы критиковали Вас по разным вопросам, от не выполненных обещаний, данных революцией, до того факта, что бывшие власти, угнетавшие народ, грабившие и применившие силу против народа, не только не находятся в соответствующих уголовно-исполнительных учреждениях, но и подали заявку на то, чтобы отнять у народа власть. И мы надеемся, что эти встречи создадут новую культуру, подходы, программы, решения, которые мы обязательно представим, потому что для нас проблема не в критике. На протяжении всей кампании мы просили людей не аплодировать тем, кто проповедует ненависть, не аплодировать раскольникам, тем, кто проповедует вражду между нами. Мы сказали, что у нас в Армении нет врагов, мы, безусловно, идем вперед. Как Вы сказали, у нас есть проблемы. Есть оппозиционные силы, с которыми мы не можем представить ни одного шага, но есть вопросы, которые мы должны сесть и разобраться вместе, потому что это наше государство, никто за нас не решит наши проблемы. Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации собственными силами.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся объединения возможностей и перспектив дальнейшего сотрудничества.