Аэропорт Симферополя побил собственные рекорды суточного трафика

Аэропорт Симферополя установил новые исторические рекорды суточного трафика. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

"В аэропорту Симферополь установлены новые исторические рекорды суточного трафика. 19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейса. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки", - говорится в сообщении.

Там же добавляется, что кроме того, 20 июня, впервые в истории аэропорта в июне, суточный пассажиропоток превысил отметку в 40 тысяч пассажиров. Ранее аэропорт обслуживал свыше 40 тысяч пассажиров в сутки лишь в августе и сентябре 2020 года – пока рекордном по трафику для крымской воздушной гавани периоду за все время наблюдений.

"Аэропорт Симферополь в этом сезоне работает в условиях рекордного пассажиропотока. Максимальных значений за долгое время наблюдений достиг не только трафик, но и маршрутная сеть, которая уже составляет 63 направления", - подчеркнули в пресс-службе.