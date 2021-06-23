В крайне тяжелом состоянии находится 51 пациент с COVID-19, в тяжелом состоянии - 171

Количество больных, инфицированных COVID-19, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии приближается к 222.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Рипсиме Хачатрян.

«В настоящее время на территории Республики Армения 7 медицинских центров обслуживают пациентов с COVID-19, 2 - в области, остальные - в столице. Региональные МЦ расположены в Спитаке и Капане. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека, 51 человек находится в критическом состоянии, 171 человек - в тяжелом», - сказала Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, общее количество реанимационных коек - 131, из которых 88 заняты. Общее количество стационарных больных - 816 пациентов.