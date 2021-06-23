Блок «Честь имею» на данном этапе не собирается сотрудничать с нынешними властями

Блок «Честь имею» на данном этапе не собирается сотрудничать с действующей властью. Об этом, как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции 23 июня заявил Артур Ванецян, возглавляющий предвыборный список блока «Честь имею».

Он отметил, что от исполняющего обязанности премьер-министра Николая Пашиняна не получал никаких предложений о сотрудничестве, и даже если и получил бы, то не подумал бы, что с ним можно встретиться, и о чем-то поговорить.

«Пройдет время, посмотрим, каков будет окончательный результат выборов, что решит Конституционный суд, если мы обратимся, что будет зафиксировано в результате пересчета голосов, после этого поговорим более конкретно», - добавил Ванецян.

На вопрос, в какой ситуации они будут сотрудничать с действующей властью, Ванецян ответил:

«На данном этапе я не собираюсь сотрудничать с действующей властью, не думаю, что у нас будет такая повестка», - заключил Ванецян.

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных парламентских выборов 20 июня. По предварительным результатам, партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%. Заявления о пересчете результатов голосования были поданы в ЦИК с 27 избирательных участков, на основании которых пересчет голосов проводится более чем на 70 избирательных участках.