Армен Саркисян поздравил Великого герцога Люксембурга Генри с Национальным праздником
14:31, 23 Июнь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Национального дня Великого Герцогства Люксембург направил Великому герцогу Люксембургскому Генриху поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
«Армения придает важность развитию и углублению сотрудничества с Люксембургом на основе взаимного доверия и уважения в сферах, представляющих взаимный интерес.
«Уверен, что существующий конструктивный диалог между нашими странами будет и дальше развиваться во благо наших народов», - говорится в послании президента Саргсяна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен