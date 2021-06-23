Армен Саркисян поздравил Великого герцога Люксембурга Генри с Национальным праздником

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Национального дня Великого Герцогства Люксембург направил Великому герцогу Люксембургскому Генриху поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

«Армения придает важность развитию и углублению сотрудничества с Люксембургом на основе взаимного доверия и уважения в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Уверен, что существующий конструктивный диалог между нашими странами будет и дальше развиваться во благо наших народов», - говорится в послании президента Саргсяна.