СМИ: на объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии

Попытка совершения диверсии сорвана в Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Прочие подробности телеканал не приводит.