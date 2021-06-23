СМИ: на объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии
Попытка совершения диверсии сорвана в Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.
Прочие подробности телеканал не приводит.
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