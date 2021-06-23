Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

СМИ: на объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии

СМИ: на объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии

Попытка совершения диверсии сорвана в Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Прочие подробности телеканал не приводит.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации