Никол Пашинян встретился с председателем Консервативной партии Микаелом Айрапетяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с внепарламентскими политическими силами встретился с председателем Консервативной партии Микаэлом Айрапетяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Никол Пашинян: - Наша страна на парламентских выборах пережила довольно напряженную ситуацию. Самым важным рекордом является то, что возможность свободного волеизъявления граждан Республики Армения была полностью обеспечена. Напомню, что во время парламентских выборов 2018 года международное сообщество высоко оценило результаты парламентских выборов. Многие наши оппоненты говорили, что вам, то есть нам, так сказать, не нужно было фальсифицировать выборы 2018 года, потому что результаты с самого начала были для всех очевидны. И в этом отношении выборы я считаю победой демократии в Армении, потому что должен признать, что результаты выборов были отнюдь не предсказуемыми, а, наоборот, непредсказуемыми.

Но, я думаю, очень важно заявление, что правительство Армении, правительство проявило политическую волю, принципиальность, обеспечило полное волеизъявление граждан, состязательность выборов, которая регистрируется международным сообществом. И, наоборот, если и имели место случаи заведомо неправомерного влияния на результаты выборов, то в некоторых случаях их регистрировали представители оппозиции.

В любом случае, господин Айрапетян, сегодня я хотел бы услышать Ваше мнение о дальнейшем ходе политической жизни, о том, что мы можем сделать, чтобы внепарламентская оппозиция и правительство стали бы более слышимыми и доступными друг для друга. Благодарю.

Микаэл Айрапетян: - Во-первых, для нас, для Консервативной партии, результаты этих выборов неспоримы, о чем мы и сделали заявление на следующий день, выйдя из блока «Свободная Родина». Так что проблем нет, да, результаты этих выборов не подлежат сомнению. Однако выборы показали, что нужен национальный консенсус. В Армении же царит хаос, а это не армянская повестка дня. И мы не только не будем поддерживать этот хаос, но и пойдем против него, какой бы силой он не был спровоцирован.

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