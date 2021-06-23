В рамках политических консультаций Никол Пашинян встретился с Тиграном Уриханяном

По инициативе исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются политические консультации с лидерами ряда внепарламентских политических сил.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня Никол Пашинян провел встречу с лидером партии “Альянс” Тиграном Уриханяном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Уриханян, рад видеть Вас. Я инициировал сегодняшнюю встречу со следующей логикой: хотел бы услышать Вашу позицию относительно дальнейшего развития политической жизни и того, что, по Вашему мнению, мы должны сделать, чтобы внепарламентская оппозиция, внепарламентские силы и правительство стали более взаимно слышимыми и более доступными друг для друга. Что показывает опыт? В любом случае внутриполитические круги, внепарламентские силы и все политические силы в целом всегда генерируют определенный ценный политический контент, который очень часто из-за шума остается незамеченным, и все мы страдаем от этого. И, следовательно, задача в следующем: как сделать так, чтобы мысли, идеи и предложения, достойные внимания, достойные обсуждения, особенно те, которые стоит реализовать на практике, не затерялись в политическом шуме и были более доступными. Спасибо.

Тигран Уриханян: Как человек и представитель партии, который одним из первых заявил о целесообразности проведения внеочередных парламентских выборов в сложной ситуации, то есть для обеспечения относительно более спокойного и плавного переходного периода, учитывая известную ситуацию, я, ввиду имеющихся результатов, должен констатировать, что мы добились своей цели, если можно так сказать.

К сожалению, сейчас мы представляем только 12 164 избирателя в Республике Армения. Но у нас есть то, что есть. Работая в парламенте, мы имели возможность критиковать Вас, Ваше правительство, критиковать в период до избирательной кампании, и, по сути, то, что было констатировано избирателями, вероятно, также означает, что правительство само будет решать, прислушиваться к нашему голосу, нашей критике и предложениям или нет. Потому что, конечно, наша критика во многих случаях, если не во всех, отличалась от другой критики именно по своему содержанию, предложениям, вопросам и т.д. Следовательно, если правительство сочтет целесообразным прислушиваться, это будет, на мой взгляд, именно той возможностью, которая приведет к еще более эффективному сотрудничеству, если таковое может существовать, а если нет, то, по крайней мере, для достижения благоприятной ситуации для народа и страны.

Что мы хотим? Мы, конечно, хотим, чтобы люди вошли в процесс постоянной стабильности. Конечно, ответственность за это несут власти всех времен. Если будет так, конечно, хорошо понимая, что всей страной, обществом и народом мы еще будем сталкиваться с серьезными и трудными проблемами.

У меня личное мнение, что большинство людей особо не интересует, кто отвечает за организацию той или иной сферы. Люди просто хотят жить стабильной жизнью, люди хотят жить, конечно, социально защищенной жизнью. Тем более, без войны, без потрясений.

Если мы своими предложениями, в том числе программными положениями, озвученными в предвыборный период, сможем внести свой вклад в развитие Республики Армения, это будет удовлетворительным для нас. Конечно, я говорю от имени партии “Альянс”, потому что на основе меморандума мы сформировали совместный предвыборный список, состоящий из двух партий и представителей нескольких других партий. Но я уверен, что мое мнение разделяют другие партнеры, которые участвовали с нами или не участвовали, но, по крайней мере, вели переговоры с нами. А кому не выгоден процесс устойчивого развития в Республике Армения? Спасибо.