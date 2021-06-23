Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи побеседовал с находящимися на базовом модуле китайской орбитальной станции "Тяньгун" тремя космонавтами, и пожелал им успеха в выполнении возложенной на них важной задачи.

Он расспросил их о самочувствии, передал привет от имени руководства страны, партии, Центрального военного совета, а также всего народа Китая, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Си Цзиньпин подчеркнул, что вся страна с большим вниманием следит за работой на станции, строительство которой является важным вкладом в дело развития китайской космонавтики и исследования космического пространства.

Три китайских космонавта были доставлены на базовый модуль строящейся орбитальной станции 17 июня космическим кораблем "Шэньчжоу-12". Это - первая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции. Задачей прибывших на станцию космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями.

Для завершения строительства станции потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.